رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 30 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«بنوك الأسئلة» في دورات لترقية أعضاء التدريس بجامعة حلوان

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 01:54 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
إسراء جمال
طباعة
أعلن مركز القياس والتقويم الطلابي بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة عن عقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين أون لاين، وذلك ضمن حزمة الدورات التدريبية اللازمة للترقية التي يقدمها المركز تحت إشراف الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز.

وتتضمن الدورات التدريبية المقدمة، دورة تدريبية للتدريب على إنشاء وتشغيل بنوك الأسئلة خلال الفترة من ٦: ٧ ديسمبر ٢٠٢٠ م وتهدف إلى التعرف على مفهوم بنوك الأسئلة والهدف من إنشائها والتعامل مع برمجيات إنشاء بنوك الأسئلة وإعداد نماذج اختبارية متكافئة وإدارة منظومة بنوك الأسئلة ويتم التسجيل بالدورة من خلال الرابط التالي:
https:docs.google.comformsde1FAIpQLSeFPrzX1y-g6m7Tuy5Imgd6ZHDXVBCuljBdl9fIhJILKWVcxwviewform?usp=sf_link

وكذا دورة التدريب على الاختبارات التحصيلية المقالية والموضوعية وفق جدول المواصفات وذلك خلال الفترة من ١٩: ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠، وتهدف إلى التعرف على مفهوم نواتج التعلم والتقويم التربوي لأداء المتعلم، واستنتاج معايير تقويم نواتج التعلم ومؤشراتها، وتقديم نقدًا لاساليب وعمليات التقويم الحالية، واقتراح بعض التحولات الضرورية لتطوير تقويم نواتج التعلم، والتعرف على الوضع الراهن لخريجي التعليم الجامعي، واستنتاج دواعي تطوير تقويم أداء الطلاب، والتعرف على أنواع أسئلة اختيار الاستجابة ومميزاتها وعيوبها وكيفية صياغة هذه الأسئلة بمهارة وتصميم بطاقة ملاحظة لقياس كل من الجوانب العملية والوجدانية ويتم التسجيل في الدورة التدريبية عن طريق الرابط التالي:
https:docs.google.comformsde1FAIpQLSfA6xdIAmUzOX6lR2eetfGmewGfQtQgz-PHb8vXVhHn5zjEFQviewform?usp=sf_link

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«المشاط»: جائحة كورونا سرعت وتيرة الإصلاحات لسد الفجوة بين الجنسين

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور بعد حل مجلس الزمالك

السيسي لـ«أبومازن»: القضية الفلسطينية ستظل أولوية السياسة المصرية

الصور

image description

«الذكريات لا تموت».. شاب يُعيد إسماعيل ياسين للحياة

image description

محافظ أسيوط يناقش مشاكل مركز ومدينة منفلوط

image description

إزالة عقار خطر في أشهر شوارع دمياط

image description

محافظ أسيوط يستعرض المشكلات المجتمعية وسبل حلها في مجلس الجامعة

image description

ننشر نتيجة انتخابات اتحاد طلاب مدارس دمياط

الأكثر قراءة

رسميًا.. إيقاف مجلس الزمالك.. ولجنة مؤقتة لإدارة النادي

حقيقة حرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند الـ24 عامًا وفقًا للقانون الجديد

السيسي لـ«أبومازن»: القضية الفلسطينية ستظل أولوية السياسة المصرية

مصدر حكومي: لا صحة لإجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

%30 من وفيات كورونا بروسيا تم تسجيلها فى نوفمبر

كورونا.. بريطانيا تبحث عن منظمي الحفلات

استطلاع: موسكو وسانت بطرسبرج أقل المدن تلوثا

الفلك يكشف أهم الظواهر الفلكية في نهاية 2020

أيام زمان

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

«حرام علىّ وخيانة للنادى».. الأيام الأخيرة لصالح سليم فى الملعب

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

قصة تعصب عبدالحليم حافظ مع تشجيع النادى الأهلى

مقالات الرأي
ماجد حبته
حافظ «مش فاهم» الميرازى!
عمرو خالد
«الحليم».. يؤخر العقاب لأنه يحبك حتى تعود وتتوب
د.أحمد الخميسى
ملف الوحدة الوطنية
بسنت حسن
بسنت حسن تكتب: ما تعلاش عن الحاجب
المزيد

الثقافة

ثقافة المنيا تناقش «ملامح وتاريخ فن القصة» بنادي أدب مطاي

ثقافة البحر الأحمر تناقش أهمية الكتاب الورقي وصموده أمام التكنولوجيا

ثقافة أسيوط تحتفي بجوائز الشعر الدولية

ختام فعاليات معرض «فن الكم» بطلعت حرب اليوم