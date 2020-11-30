رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لاستعراض الاستراتيجية القومية للسكان

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعًا لاستعراض الاستراتيجية القومية للسكان، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ومشيرة كرارة، معاون وزيرة التخطيط للسياسات الاقتصادية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي.وأكد رئيس الوزراء- في وقت سابق- أن الدولة عازمة على المُضي قدما بخُطى حثيثة للتعامل مع كافة مُعطيات القضية السكانية، ولا سيما تداعياتها السلبية على معدلات التنمية، مشددًا على أن الحكومة مستعدة للتعامل من خلال الخطة القومية لضبط النمو والزيادة السكانية المضطردة، كما أن لديها إرادة قوية لتوفير التمويل المطلوب لتنفيذ هذه الخطة.