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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

الآثار تحول واقعة «جلسة تصوير فتاة بزي فرعوني» بهرم سقارة إلى التحقيق

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 11:26 ص
هرم سقارة
هرم سقارة
مها صلاح
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أحال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واقعة قيام إحدى الفتيات بالتصوير داخل أحد المواقع الأثرية مرتدية ملابس ذات طابع فرعوني، والتقاط الصور ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إلى النيابة للتحقيق في الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري حرص وزارة السياحة والآثار الدائم على الحفاظ على الأماكن الأثرية وتاريخ الحضارة المصرية القديمة، وأن أى شخص يثبت تقصيره فى حق الآثار والحضارة المصرية سيتم معاقبته، بعد نتيجة تحقيقات النيابة فى واقعة التصوير.

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