«جامع» تشيد بدور الإعلام في نشر ثقافة العمل الحر والتنمية المستدامة

أطلق جهاز تنمية المشروعات نشرته الدورية عن أنشطته التنموية المتنوعة بهدف توضيح كافة المشروعات التي قام بها الجهاز بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر وأيضا شركاء التنمية من الدول والمؤسسات العربية والإفريقية والأوروبية.وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات علي أهمية التوثيق الإعلامي لأنشطة الجهاز ليتعرف المواطنون والشباب أهم المشروعات المتاح الاستفادة منها في تمويل مشروعاتهم أو الخدمات غير المالية المتنوعة التي يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات الصغيرة أو الراغبين في إقامتها.وأشادت بالدور التنموي الكبير والفعال الذي يقوم به الإعلام المصري في الصحافة والفضائيات بهدف نشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال وإقامة مشروعات توفر لهم ولغيرهم فرصة عمل وتساهم في زيادة موارد الدولة وطاقتها الإنتاجية، وأكدت أن الإعلام محور هام في التنمية المستدامة وترويج أفكارها بين المواطنين وتعريفهم بأهداف المشروعات العامة والخدمية التي تقدمها مختلف جهات الدولة ومن ضمنهم الجهاز بهدف تعزيز الأنشطة الاقتصادية في مختلف أنحاء مصر وتوضيح المجهودات التي تقوم بها الدولة لرفع المستوى المعيشي للمواطنين وفرص التشغيل الكثيفة التي توفرها هذه المشروعات للعمالة غير المنتظمة والنتائج الاقتصادية المترتبة على تحسين المرافق والخدمات.وأكدت أن الإعلام التنموي الوطني سبب محوري في تحفيز طاقات المواطنين والشباب للعمل والانتماء.