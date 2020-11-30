توصيل الغاز الطبيعي لـ3 مناطق برأس غارب في البحر الأحمر

أعلن اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، عن موافقة المحافظ عمرو حنفي والتصديق على توصيل الغز الطبيعي لمناطق "خور رحمي، السقالة، الـ30 مسكن"، وإدراجها ضمن الخطة بالمدينة.وأضاف رأفت، في بيان له، أنه جاري العمل على قدم وساق لسرعة إنهاء توصيل خطوط الغاز الطبيعي لمنطقة الإيمان والشباب واستكمال أعمال توصيل الغاز على المناطق التالية بالتتابع "منطقة التلفزيون، تقسيم الشباب بجوار السوق الجديد، تقسيم الشركة العامه امتداد الإيمان، خور رحمي، السقالة، الـ30 مسكن".وأكد رئيس مدينة رأس غارب، أن هذا في ظل توجيهات القيادة السياسية وتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتوصيل جميع المرافق لهم.