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حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بتصوير قاعدة «بلبيس» إداريًا

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:55 ص
جريدة الدستور
حسام التمساح
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قررت محكمة جنايات شرق العسكرية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية رقم 247 لسنة 2017، والمعروفة بتصوير قاعدة بلبيس العسكرية إداريًا لجلسة الاثنين المقبل.

نسبت النيابة للمتهمين بالقضية اتهامات ارتكاب المتهمين جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما "رينيسانس بالسويس"، واستهداف سيارات الجيش بطريق مصر - إيران، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوان - بدر السويس، واستهداف إحدى السفن بالقناة.

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