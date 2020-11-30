المتهم بسرقة الحقائب أمام مكتب بريد: «آخر شنطة كان فيها 15 ألف جنيه»

اعترف المتهم "إيهاب.م" عاطل، بسرقة حقائب المواطنين من أمام مكتب بريد السلام، كما أقر بأنه يقوم بمراقبة المجنى عليهم بمجرد دخوله لمكتب البريد وانتظار خروجهم وسرقة حقائبهم بأسلوب التتبع، كما أقر بسرقة 4 حقائب من أربع مواطنين كبار السن، آخرهم كانت حقيبة بها مبلغ 15 ألف جنيه.وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من مواطن يتهم شخص يستقل دراجة بخارية قام بسرقة حقيبته فور خروجه من مكتب البريد السلام وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهم وضبطه وأقر بإرتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.