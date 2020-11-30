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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. السيسي يجتمع مع نظيره الفلسطيني

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 11:25 ص
جريدة الدستور
وكالات
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يجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، في القاهرة، مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

ويطلع الرئيس الفلسطيني مع الرئيس المصري، خلال اجتماعهما، على مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، كما يتشاوران في جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشدد سفير فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، ذياب اللوح، على أهمية اللقاء، مؤكدا أن توفير حاضنة عربية في هذه المرحلة في غاية الأهمية، خاصة في ظل الوضع الصعب الذي تمر به القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق المشترك بين القيادتين، بما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ووصل الرئيس الفلسطيني، مساء أمس الأحد، إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية، قادما من المملكة الأردنية الهاشمية.

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