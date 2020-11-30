تحرير 115 محضرًا خلال حملة تموينية بالمنوفية

قال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، عاطف الجمال، إنه تم شن حملات تموينية مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، أسفرت عن تحرير 115 محضرًا، ما بين مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، وأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وبيع بأزيد من السعر الرسمي، وكذا مخالفات أخرى.وأشار «الجمال»، في بيان اليوم الإثنين، إلى أنه تم تحرير 2 محضر جنح بناحية شبين الكوم أحدهم ضد المسئول عن محل منظفات صناعية، والآخر ضد المسئول عن محل قطع غيار سيارات لحيازتهم مواد مجهولة المصدر ومستندات غير دالة على مصدرها.هذا وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق؛ حفاظًا على حقوق المواطنين، مُطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين من أي تلاعب.