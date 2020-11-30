البحث العلمي: 29 تجربة تفاعلية في متحف «علوم طنطا»

كشفت أكاديمية البحث العلمي، عن عمل 29 تجربة تفاعلية فى متحف كلية العلوم بجامعة طنطا، بمركز بحوث غرب الدلتا التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.وأكدت الأكاديمية، أن المركز تم إنشاؤه من خلال تعاون مشترك بين الأكاديمية ومكتبة الإسكندرية، وافتتح فى 23 نوفمبر 2020، وتُغطى التجارب التفاعلية بالمتحف الفلك والفضاء والإنسان والبيئة والطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يشرح كل جهاز تجربة من التجارب ومكون من أجزاء كهربائية وميكانيكية ومزود بالتطبيقات الإلكترونية والفيديوهات التفاعلية بأسلوب تكنولوجي مبتكر.ويهدف المتحف إلى التعليم الإبداعي وتبسيط العلوم للطلاب في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي ويخدم منطقة وسط الدلتا.يأتي ذلك ضمن مؤشر أكاديمية البحث العلمي الشهري، هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا شهريا.