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تقارير ومتابعات

نتيجة قرعة أراضي الإسكان الاجتماعي 2020 .. وأماكن إجراء القرعة اليدوية

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:43 م
الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي
شيماء حسين
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حظيت نتيجة قرعة أراضي الإسكان الاجتماعي 2020 على أعلى نسبة مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الفترة القليلة الماضية حيث بدأت بالفعل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إجراء قرعة بين المتقدمين لشراء أراضي الإسكان الاجتماعى والتي تم طرحها للبيع في شهر سبتمبر الماضي.

نتيجة قرعة أراضي الإسكان الاجتماعي 2020 

وتجري حاليا وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان قرعة يدوية على المتقدمين لشراء قطع أراض ضمن الإسكان الاجتماعى والتي تم طرحها للحجز في الفترة من 15 سبتمبر إلى 15 أكتوبر الماضي، تستمر القرعة خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 20 ديسمبر وسط إجراءات احترازية صارمة  لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

جدول قرعة أراضي الإسكان الاجتماعى

وفقا للجدول الزمني الذي حددته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فإن قرعة الراغبين في شراء قطع في مدينة قنا الجديدة ستقام في 5 ديسمبر المقبل في الخير الثاني منطقة 4 محاورة 1،2،3،4 و أرضي منطقة التوسعات الجنوبية في مدينة طيبة الجديدة بالسرادق المقام بجهاز المدينة وكذلك المنطقة الجنوبية الشرقية 4 _ مسلسل 1 بمدينة أسيوط الجديدة، وكذلك تجري قرعة أراضي الحي الرابع بمدينة أسوان الجديدة في 12 ديسمبر المقبل بنادى سيتي كلوب، وكذلك قرعة أراضي منطقة 735 فدانا مجاورة 30 مسلسل 1 بمدينة سوهاج الجديدة بالسرادق المقام بجهاز المدينة.

أماكن إجراء قرعة أراضي الإسكان الاجتماعى بجميع محافظات

وقبل معرفة المواعيد التي حددتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإعلان نتيجة قرعة أراضي الإسكان الاجتماعي 2020 يجب على المتقدمين معرفة أن القرعة اليدوية ستقام خلال الفترة من  29 نوفمبر إلى 20 ديسمبر وفقا للجدول الزمني المعلن والذي حددته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية و بنك الاسكان والتعمير وذلك في السرادق أمام مباني جهاز المدينة المقام عليها القرعة اليدوية وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من تباعد اجتماعي ولبس كمامات واقية و تعقيم أماكن القرعة اليدوية قبل إجراءها.

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