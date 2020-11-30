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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

نائب رئيس «خليج السويس» تتفقد استعداد شبكات الصرف الصناعي لاستقبال الأمطار

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:42 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، نائب رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس، محطة الصرف الصناعي بالمنطقة ومحطات الرفع وشبكة الصرف وبلاعات صرف الأمطار بالمنطقة الصناعية بعتاقة، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أي كميات من مياه الأمطار خلال التقلبات الجوية في موسم الشتاء.

وأكدت المهندسة أسماء مخلوف، ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحطات تحسبًا لأي ظروف جوية طارئة، وحفاظًا على الأرواح والممتلكات، مشددةً على تنفيذ أعمال الصيانة الدورية بمحطات الصرف الصناعي والروافع لتجنب حدوث أى أعطال خلال النوَّات القادمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز تنمية شمال خليج السويس.

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