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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفيات تتجاوز «كورونا».. «الصحة العالمية» تُحذر من خطورة «الملاريا» في إفريقيا

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:41 ص
جريدة الدستور
عبير سليم
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قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، إن الوفيات الناجمة عن الملاريا في إفريقيا، بمنطقة جنوب الصحراء، ستتجاوز بكثير تلك الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح بيدرو ألونسو، مدير برنامج الملاريا في المنظمة، للصحفيين أن: "تقديراتنا التي تستند إلى مستوى تعطل الخدمات بسبب كورونا، تُشير إلى أنه ستكون هناك زيادة في وفيات الملاريا إلى ما بين 20 ألفًا و100 ألف في إفريقيا جنوب الصحراء، معظمهم من الأطفال الصغار».

وأضاف «ألونسو» - بحسب ما نقلت وكالة «رويترز» - «ومن المرجح جدًا أن تكون الوفيات بالملاريا أكبر من الوفيات المباشرة الناجمة عن كورونا».

وخلص التقرير إلى أن عام 2019 شهد 229 مليون حالة إصابة بالملاريا، وقال إنه على الرغم من التحديات غير المسبوقة لجائحة كورونا، فإن الكثير من البلدان في أنحاء العالم كافحت بشدة للحد من انتشار مرض الملاريا.

وأضاف أن «النجاح على المدى الطويل في الوصول إلى عالم خال من الملاريا في غضون جيل لا يمكن تأكيده».

وتكافح بعض الدول الإفريقية الأكثر تضررًا من الملاريا لإحراز تقدم ملحوظ في هذا المجال منذ عام 2016.

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