حبس متهم بجلب مخدرات بـ 20 مليون جنيه في طرد جوي

قررت النيابة العامة، حبس مسجل خطر 4 أيام، لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في جلب المواد المخدرة من الخارج وبيعها لعملائه في القاهرة الكبرى.وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أكدت أنّ عاطلا سبق اتهامه في قضايا مخدرات يقوم بجلب كمية كبيرة من بودرة الحشيش الصناعي (المادة الفعالة لمخدري الفودو والاستروكس) بواسطة أحد الطرود البريدية عبر ميناء القاهرة الجوي.وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني - الأمن العام والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي والسلطات الجمركية، أمكن ضبط الطرد البريدي "قادما من إحدى الدول الأجنبية عبر إحدى شركات الشحن السريع"، وأسفر التفتيش عن ضبط كمية من الحشيش الصناعي، المادة الفعالة لمخدري الفودو والاستروكس وزنت 20 كيلو جرام.وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، تم ضبط المتهم حال وجوده بمحيط سكنه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وضبط بحوزته كمية لبودر الحشيش الصناعي المادة الفعالة لمخدري الفودو والاستروكس وزنت 25 جراما.وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 20،000،000 عشرون مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.