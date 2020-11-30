دخول اللقاح الكوري GLS-1027 المرحلة الثانية من التجارب السريرية

أعلنت شركة "جين وون" الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أنها حصلت على الموافقة لإجراء المرحلة الثانية من التجارب السريرية، لمرشحها العلاجي لفيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة.وقالت شركة "جين وون" لعلوم الحياة، المتخصصة في الأدوية الكورية الجنوبية، إن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت على دراسة المرحلة الثانية من مرشحها العلاجي "GLS-1027"، وهو دواء يعطى عن طريق الفم، ومرشح معروف للوقاية من الالتهاب الرئوي الحاد، الناجم عن عدوى فيروس كورونا.وأشارت الشركة إلى أن مرشحها العلاجي سيعطى لـ132 مصابا بالغا بفيروس كورونا، منذ لحظة الإصابة، لتقييم فعالية الوقاية من الالتهاب الرئوي.وأوضحت "جين وون" أن مرشحها العلاجي "GLS-1027" قلل بشكل كبير من مستويات "السيتوكينات" الالتهابية التي تؤدي إلى مرض رئوي، وخفض أمراض الرئة، في الدراسات التي أجريت على الحيوانات.