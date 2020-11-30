تلفزيون إيران: السلاح المستخدم في اغتيال «زاده» صناعة إسرائيلية

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، تفاصيل عن صنع السلاح الذي تم به اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، مشيرة إلى أن السلاح المستخدم مصنوع في إسرائيل.فيما أكد التليفزيون الإيراني "برس"، أن السلاح المستخدم في اغتيال فخري زاده صنع في إسرائيل.وقال مصدر، طلب عدم نشر اسمه، لتلفزيون "برس": "السلاح الذي انتشل من موقع العمل الإرهابي (حيث اغتيل فخري زاده) يحمل شعار ومواصفات الصناعة العسكرية الإسرائيلية".يأتي ذلك فيما کشف مصدر مطلع لقناة "العالم" أن الأسلحة المستخدمة في عملية اغتيال فخري زادة، صناعة إسرائيلية وتم التحكم بها عبر الأقمار الاصطناعية.وأوضح المصدر المطلع توفر أدلة تثبت تورط إسرائيل في عملية الاغتيال وأن "العناصر المعادية للثورة الإسلامية دائمًا يلعبون دورًا لوجستيًا في تنفيذ عمليات الاغتيال الذي يرتكبها الكيان الصهيوني في إيران".وأضاف أن إسرائيل ارتكبت "هذه الجريمة من أجل زيادة الضغط علی إيران لوقف التطور العلمي المتسارع والذي كان للشهيد فخري زاده دور مهم له فيه خاصة في مجال البحوث العلمية"، بحسب ما نقلت قناة "العالم".