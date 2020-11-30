صحفي تركي: واشنطن وراء الاستثمارات القطرية في تركيا

قال الصحفي التركي مصطفى بالباي، إن الولايات المتحدة تقف وراء تزايد الاستثمارات القطرية في تركيا.واضاف بالباي، خلال مقال بصحيفة "جمهوريت" التركية: "اتفاقية مشاركة ثروات تركيا مع قطر ستثير الكثير من الجدل، ودعونا نوضح أولا أن الولايات المتحدة واللوبي التابع لها يقفان خلف كل خطوة كبيرة تتخذها قطر، وأنها بها أكبر قاعدة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط".يأتي هذا فيما أبرمت تركيا وقطر، الخميس، 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة، فضلا عن منح قطر 10% من أسهم بورصة اسطنبول، وهو الأمر الذي أثار غضب المعارضة التركية.