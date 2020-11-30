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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

اليوم.. إعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة بالمرحلة الأولى

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:38 ص
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
حسام محفوظ _ أشرف لاشين
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تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الإثنين، النتيجة النهائية لجولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وفقا للجدول الزمني الذي وضعته الهيئة.

وقالت الوطنية للانتخابات إن جولة الإعادة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين، ولم يتم رصد أو تلقي شكاوى من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية، وإن القضاة المشرفين على اللجان بذلوا جهودا عظيما لإخراج العملية في أبهى صورها، حيث تم السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته في تلك الجولة، والذين بدأوا عمليات الفرز فور انتهاء فترة التصويت لإعلان الحصر العددي لأصوات الدائرة الانتخابية الواحدة، وإرسال هذا الحصر إلى اللجان العامة.

ولفتت إلى أن الهيئة بعد أن تسلمت من اللجان العامة بالمحافظات نتائج اللجان الفرعية تقوم بإعادة مراجعة محاضر الاقتراع والفرز والتدقيق في النتائج، مؤكدا أن الهيئة تقوم بتدقيق ومراجعة نتائج الانتخابات لعدد من واقع الأوراق الانتخابية ومحاضر الاقتراع والفرز؛ تمهيدا لضم أصوات المصريين بالخارج وإعلان النتيجة النهائية لهذه الجولة.

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