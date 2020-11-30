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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القضاء الإيراني يُطالب الأمن بملاحقة المتورطين في اغتيال فخري زاده

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:35 ص
جريدة الدستور
منار أحمد
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قال رئيس السلطة القضائية في إيران، ابراهيم رئيسي، اليوم الإثنين: «ندعو الأجهزة الأمنية لملاحقة مرتكبي اغتيال محسن فخري زاده، العالم النووي».

وأضاف «رئيسي»، أن إيران منحت الضوء الأخضر لأجهزة الأمن لشن حملة اعتقالات.

وكانت وكالة «يونيوز» للأخبار، الموالية لإيران، نقلت عن وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، قوله: إن «ردنا على اغتيال فخري زاده قادم وحتمي».

يأتي ذلك فيما قال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، إن بلاده «لن تتهاون في الرد على من قتل العالم فخري زاده».

نفس المنظمة أعلنت، أمس، أن منفذي الانفجار الأخير في موقع نطنز النووي هم أنفسهم من قتلوا فخري زاده، متهمة إسرائيل بالتورط في القضيتين، فيما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن لجنة الأمن القومي القول إن إسرائيل تقف وراء اغتيال العالم النووي.

وأفادت بعض وسائل الإعلام الإيراني، بأن اغتيال فخري زاده، نُفذ بأسلحة إسرائيلية تم التحكم بها عبر الأقمار الصناعية.

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