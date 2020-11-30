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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«تعليم سوهاج»: استمرار عمل معلمات التعليم المجتمعي للعام الرابع

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:32 ص
جريدة الدستور
محمود عبد العال - مصطفى علم الدين
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قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مد عمل 30 معلمة بفصول التعليم المجتمعي بسوهاج لحين استكمال المستندات الخاصة بتثبيتهم بقرار من الأكاديمية المهنية للمعلم على وظيفه معلم مساعد.

وقال ماهر عبد الخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أثناء لقائه بإدارة التعليم المجتمعي بالمديرية، إن القرار جاء للحفاظ على حقوق معلمات التعليم المجتمعي وضمان استمرار النجاح المتواصل في الحفاظ على تعليم متميز للطلاب المتسربين من التعليم.

من جهتها، أشارت الدكتورة عزة أبو الدهب، مدير إدارة التعليم المجتمعي بالمديرية أن المعلمات الصادر بهن قرار المد موزعات على إدارات جهينة وساقلتة، حيث يهدف قرار المد تمكين معلمات التعليم المجتمعة المستهدفات بالقرار باستكمال أوراقهم الخاصة بقرار تثبيتهم على وظيفة معلم مساعد والمنتظر صدوره عقب صدور قرار من الأكاديمية المهنية للمعلمين.

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