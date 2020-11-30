المرصد السوري: 14 ألف قتيل و91 ألف مصاب من المدنيين في 6 سنوات

أفادت المرصد السوري، اليوم الإثنين، سقوط 14 ألف قتيل و91 ألف إصابة من المدنيين في غارات النظام خلال ست سنوات، وفقًا " للحدث ".وتشهد سوريا نزاعا داميا خلف منذ اندلاعه في العام 2011 مقتل أكثر من 340 ألف شخص ودمار كبيرا في البنى التحتية وفرار وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.