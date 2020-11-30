50 ماكينة تحصيل إلكترونى فى المرحلة الأولى من تعاون «مياه أسيوط» وبنك مصر

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، مسؤولى بنك مصر بمحطة نزلة عبد اللاه المرشحة، فى إطار إجراءات توقيع بروتوكول التعاون بين الشركة وبنك مصر لتدعيم مراكز خدمة العملاء وسيارتي خدمة العملاء المتنقلة بعدد 50 ماكينة تحصيل إلكتروني posmachine كمرحلة أولى من مراحل التعاون المبرم فى البروتوكول لتفعيل خدمات التحصيل الإلكترونية اللازمة لانهاء اجراءات الخدمات المقدمة من شركة مياه أسيوط لابناء المحافظة من خلال "المحفظة الإلكترونية".وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار تفعيل الحكومة الإلكترونية والجاهزية لتفعيل التحصيل عن طريق الكروت.وأكد حرص الشركة على النهوض بمستوى الأداء المقدم للعملاء والسعى الجاد لميكنة الخدمات والاستعانة بالأنظمة الالكترونية التى ستوفر على العميل عبء الانتظار والازدحام وإهدار الوقت، مما يعود بالنفع على جميع المواطنين وتقديم مختلف الخدمات التى يحتاجون إليها فى أسرع وقت ممكن ودون عناء.