1074 إصابة بكورونا في التشيك

سجلت جمهورية التشيك 1074 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكر راديو "براغ الدولي" اليوم الإثنين أنه من المقرر أن يتم تخفيف القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بدءا من يوم الخميس القادم، وذلك بعد خفض مرحلة الطوارئ من المرحلة الرابعة إلى الثالثة بعد ثبوت أن حالة الانتشار والإصابات في البلاد يتوافق مع المرحلة الثالثة.ويعني تخفيف الإجراءات الاحترازية إعادة فتح المحال والخدمات التجارية والمطاعم مع وجود أيضا بعض القيود؛ حيث سيسمح بعمل الحانات والمطاعم حتى الساعة العاشرة مساء.