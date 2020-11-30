استقبال 7 سفن للحاويات والبضائع بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات واحدة، وست سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء سفينتا حاويات.وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة، وفقا للبيان الصادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط.وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 10 الآف و105 أطنان تشمل 2422 طن كسب صويا و2400 طن رمل و4353 طن فوسفات و930 طن نترات أمونيوم.كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26 ألفا و307 أطنان تشمل 10445 طن قمح و6173 طن ذرة و8242 طن حديد و709 أطنان صودا و738 طن خشب زان. ‎بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 824 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطا وبطاطس وفاصوليا وفلفل وبصل ) وحاصلات زراعية (شطة وفول سوداني) وفواكه (برتقال) يتم تصديرها إلى كل من السعودية وسلوفينيا وكرواتيا وباكستان وألمانيا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 507 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1107 حاويات مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 125 ألفا و124 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 18 ألفا و760 طنا، كما غادر قطار بحمولة إجمالية قدرها ألف و316 طن قمح متجها إلى صوامع شبرا، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات ألفين و965 شاحنة منها 509 شاحنات بحمولة إجمالية قدرها 28 ألفا و451 طنا من البضائع العامة.