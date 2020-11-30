حظك اليوم.. برج الجدي الاثنين 30 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الجدي اليوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: محاولات متتالية للحد من اندفاعك في مجالك المهني، لكنّ ذلك لن يؤثر في معنوياتك العالية جدًا.عاطفيًا: كثرة الاندفاع قد تؤدي إلى عواقب غير محسوبة، فتريث وفكّر مليًا قبل القيام بأي خطوة.صحيًا: إذا شعرت بألم في عنقك أو ذراعيك، فاقصد طبيبك بأسرع ما يمكن.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا