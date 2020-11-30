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مصر

وزير الري: محطة معالجة مياه صرف في بحر البقر بـ14.3 مليار جنيه

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:28 ص
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري‘ ضرورة متابعة جاهزية جميع مخرات السيول ومنشآت الحماية وقطاعات وجسور المصارف وكل المحطات ووحدات الطوارئ لنقالي عند المواقع الساخنة لمواجهة موسم الأمطار والسيول وتجنبًا لحدوث أي أزمات أو ازدحامات في المجاري المائية، موضحًا أنه تم خلال الفترة الماضية تأهيل وتعلية جسور مصرف بحر البقر بشرق الدلتا لضمان جاهزية استقبال أي كميات من المياه بدون حدوث أي ازدحامات أو مشاكل.

وقال عبد العاطي، إنه يتم تنفيذ مشروع مصرف بحر البقر بتكلفة قدرها 14.2 مليار جنيه لمعالجة حوالي (1.7 مليار م3سنة) من مياه الصرف الزراعي لتحسين البيئة وسد الفجوة المائية، كما استعرض موقف الدراسة التي تقوم وزارة الموارد المائية والري بإعدادها حاليًا للاستفادة من مياه الصرف الزراعي بمصارف العموم وغرب النوبارية والقلعة والخيري في غرب الدلتا على غرار ما يتم تنفيذه حاليًا في مصرف بحر البقر لمجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا.

وأوضح، اليوم الإثنين، أنه يتم اتخاذ الإجراءات لتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، والذي يهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعي.

كما أشار وزير الري لقرب الانتهاء من إعداد المنظومة الإلكترونية لإدارة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة وذلك في إطار مجهودات التحول الرقمي.

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