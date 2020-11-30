مقتل شرطي أفغاني في كمين نصبته حركة طالبان

أعلن المتحدث باسم قائد شرطة إقليم "هيرات" الأفغاني عبد الأحد والي زادة اليوم الإثنين، مقتل قائد شرطة منطقة "أوبي" محمد رفيق الأكوزاي في كمين نصبته حركة طالبان.وقال زادة - حسبما نقلت قناة (طلوع) الأفغانية - إن حركة طالبان استهدفت سيارة الأكوازي، مشيرا إلى عدم سقوط أي ضحايا آخرين من قوات الأمن في هذا الهجوم.ولم تعلن أي جهة أو جماعة بما في ذلك حركة طالبان مسؤوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.