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الإثنين 30 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أكسا الفرنسية للتأمين تبيع عملياتها بالخليج بـ269 مليون دولار

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:10 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قالت أكسا، ثاني أكبر شركة تأمين في أوروبا، اليوم الاثنين، إنها اتفقت على بيع عملياتها للتأمين في منطقة الخليج إلى مجموعة الخليج للتأمين مقابل 269 مليون دولار.

وقال توماس بوبرل الرئيس التنفيذي لأكسا "هذه العملية تمثل خطوة أخرى في رحلة أكسا المستمرة صوب التبسيط".

وقالت الشركة في بيان إنها تتوقع إكمال الصفقة بحلول الربع الثالث من العام المقبل.

واتفقت أكسا في فبراير مع شركة التأمين النمساوية يونيكا على بيع عملياتها في بولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا مقابل مليار يورو (1.20 مليار دولار).

وتخرج الشركة من الأسواق التي تفتقر فيها إلى الحجم المناسب في إطار عملية إعادة هيكلة كبيرة للتكيف مع انخفاض أسعار الفائدة.

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