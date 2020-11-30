985 إصابة جديدة بـ«كورونا» في إسرائيل خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 985 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما تم الإبلاغ عن 263 حالة خطيرة.وأشارت الوزارة - في بيانها الذي أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم - إلى أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 2864 حالة بعد تسجيل 10 حالات أمس، بينما هناك 114 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.ويبلغ عدد الحالات النشطة في إسرائيل، 8 آلاف و471 حالة.