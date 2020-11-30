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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

985 إصابة جديدة بـ«كورونا» في إسرائيل خلال 24 ساعة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:07 ص
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 985 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما تم الإبلاغ عن 263 حالة خطيرة.

وأشارت الوزارة - في بيانها الذي أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم - إلى أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 2864 حالة بعد تسجيل 10 حالات أمس، بينما هناك 114 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.
ويبلغ عدد الحالات النشطة في إسرائيل، 8 آلاف و471 حالة.

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