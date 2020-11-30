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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حبس شرطيين متهمين بالاعتداء على مُوسيقي من أصول إفريقية في فرنسا

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:05 ص
جريدة الدستور
عبير سليم
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وجه مكتب المدعي العام الفرنسي، لائحة اتهام ضد ضباط الشرطة المتورطين في ضرب المنتج الموسيقي ذي الأصول الإفريقية، ميشيل زكلر، في باريس.

وبحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم»، عن صحيفة «لي باريسيان»، تم حبس اثنين من المعتدين، وهم عميد يبلغ من العمر 44 عامًا، وأحد أفراد الشرطة، والثالث شرطي، وتم وضعه تحت الإشراف القضائي.

كما تم توجيه الاتهام لشرطي رابع، ووضعه تحت إشراف قضائي، وهو الشخص المشتبه بإلقائه القنبلة اليدوية في استوديو المنتج الموسيقي.

وفتح الادعاء العام، الثلاثاء الماضي، ملفًا قضائيا بحق الشرطيين الأربعة الذين يتهمون بـالعنف المتعمد من قبل شخص يتولى السلطة العامة، وذلك في ظروف مشددة متمثلة بالعنصرية وتحرير محضر مزور.

ووقع الحادث في 21 نوفمبر في باريس، حيث استخدمت مجموعة من الشرطيين العنف ضد المنتج الموسيقي ميشيل زكلر، الذي روى أنه كان يتجول في مكان قريب بدون قناع وجه مخالفا بروتوكولات مكافحة كورونا.

وعند رؤية سيارة شرطة، ذهب إلى استوديو الموسيقى الخاص به لتجنب دفع غرامة. وقال زكلر إن أفراد الشرطة لاحقوه إلى داخل الاستوديو وهجموا عليه جسديًا وعنصريًا.

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