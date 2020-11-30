الشعوب الديمقراطى يتهم الداخلية التركية والقضاء بقمع المعارضة

اتهم حزب الشعوب الديمقراطي، المؤيد للأكراد، وزارة الداخلية التركية بالتعاون مع القضاء، في تنفيذ عمليات ضد المعارضة، وفقا لما أفادته وكالة أنباء ميزبوتامي.وقال حزب الشعوب الديمقراطي إن بيان وزارة الداخلية التركية الأخير بشأن العمل مع القضاء في البلاد في حملة قمع ضد المئات من أعضاء المعارضة، ومعظمهم من الأكراد، هو في الواقع اعتراف بـ "تعاون الحكومة مع القضاء" في استهداف منتقدي الحكومة.فيما اعتقلت الشرطة التركية في الأسابيع الأخيرة أكثر من 940 شخصًا، من بينهم 641 مشتبهًا في انتمائهم لحزب الشعوب الديمقراطي بسبب صلات مزعومة بحزب العمال الكردستاني المحظور، وتتهم الحكومة التركية حزب الشعوب الديمقراطي بالتعاطف والعمل لصالح حزب العمال الكردستاني.وبعد العمليات، قالت وزارة الداخلية التركية إن الشرطة ألقت القبض على المشتبه بهم بالتنسيق مع مكاتب المدعي العام في جميع أنحاء البلاد.وقال حزب الشعوب الديمقراطي إن هذا التصريح من وزارة الداخلية هو اعتراف بأن العمليات تستهدف المعارضة، بدءا بأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، كما دعا حزب الشعوب الديمقراطي إلى إعادة تعيين من وصفهم بالمدعين العامين وأعضاء السلطة القضائية، مشيرًا إلى افتقارهم إلى الحياد.