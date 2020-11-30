وفاة رضيعة بكورونا فى تركيا بسبب نقص غرف العناية المركزة

أفاد موقع دوفار الإخباري بوفاة طفلة رضيعة مصابة بـ«كوفيد-19» لعدم توفر غرفة عناية مركزة له، وقالت أسرة الطفل الرضيع، إن الطفلة التي تبلغ من العمر 18 شهرًا توفت بعد انتظارها طويلًا حتى وجود مكان فارغ في وحدة العناية المركزة في مستشفى في مدينة باتمان جنوب شرق تركيا.ونقلت الطفلة الصغيرة إلى المستشفى ثلاث مرات الشهر الجاري، كما نقلت دوفار عن عمة الضحية، صفية أكداج، والتي قالت إن المستشفى كانت ترسل الطفلة إلى المنزل في كل مرة، ولم يحجزوا الطفلة في المستشفي، ولكن خلال الزيارة الرابعة إلى غرفة الطوارئ في 25 نوفمبر، عندما تم إجراء التصوير المقطعي، تم تشخيص إصابة الطفلة بفيروس كورونا وبعد التشخيص، تم إجبار الطفلة على الانتظار ثماني ساعات حتى يتم توفير مكان في وحدة العناية المركزة، فيما تم نقل الطفلة في النهاية إلى مستشفى خاص، حيث ماتت.