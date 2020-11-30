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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مطران الفيوم يشارك فى لقاء الوعى الإيمانى اليوم

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 07:52 ص
الأنبا أبرآم
الأنبا أبرآم
مونيكا جرجس
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يلقي نيافة الأنبا أبرآم، مطران الفيوم، في الثامنة من مساء اليوم الإثنين، محاضرة بعنوان "المجيء الثاني والقيامة العامة".

يأتي ذلك في إطار لقاءات الوعي الإيماني الأرثوذكسي لشرح بنود قانون الإيمان المسيحي والتي تنظمها لجنة الإيمان والتعليم بالمجمع المقدس ويتم بث المحاضرة بشكل مباشر عبر قناة Me sat.

وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني أولى محاضرات شرح قانون الإيمان يوم 26 أكتوبر الماضي في إطار لقاءات الوعي الإيماني.

ويتوالى على تقديم الموضوعات عدد من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة وأساتذة اللاهوت، حيث يستمر شرح قانون الإيمان بصفة أسبوعية على القناة ذاتها كل يوم إثنين.

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