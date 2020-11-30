حمدوك يطالب القضاء السودانى بسرعة محاسبة رجال الإخوان

كشف رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، مساء الأحد، عن وجود 17 قضية من رجال جماعة الإخوان ذلك التنظيم الإرهابي أمام القضاء.وقال حمدوك، خلال مقابلة مع تلفزيون السودان: "أطالب النيابات بالعمل بكل شفافية في هذا الملف، خاصة أن الشعب السوداني يشعر بالإحباط بسبب تأخر محاسبة قادة تنظيم الإخوان الإرهابي"، مؤكدا أن الحكومة لن تتدخل في شؤون القضاء فيما يخص محاكمة قيادات النظام السابق.وحول رفع الخرطوم من قائمة الإرهاب، قال حمدوك: "إن الإدارة الأمريكية ستنجز هذا الأمر خلال ديسمبر المقبل"، مؤكدا أن كل الشواهد تدل على أن واشنطن ستقدم على هذه الخطوة الشهر المقبل.يذكر أن إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب قد قررت رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، وذلك في أعقاب التسوية مع الحكومة الانتقالية بشأن دعاوى التفجيرات المرفوعة ضد الخرطوم.