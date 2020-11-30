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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحفظ على عاملة فى واقعة احتجاز فريق طبى بالأقصر

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 07:35 ص
ضبط سيدة
ضبط سيدة
هدى الأمير
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قررت نيابة بندر الأقصر التحفظ على عاملة، لحين صدور تحريات المباحث حول واقعة احتجاز أحد الأطباء لفريق مرور وتفتيش إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، وفريق مديرية الشئون الصحية، داخل عيادته الخاصة، أثناء الحملة المرورية للجنة التفتيشية على العيادات والمراكز الطبية، للتأكد من استيفاء الشروط والأحكام الخاصة بإدارة تلك المنشآت الصحية.

وأفادت مديرية الشئون الصحية بالأقصر، بأنه بناء على تعليمات الدكتورة نهال الشاعر مدير الإدارة المركزية للتراخيص والمنشآت الطبية غير الحكومية بوزارة الصحة، بالمرور على المنشآت العلاجية وغير الحكومية بمحافظة الأقصر، توجهت لجنة تفتيشية بقيادة كل من دكتور أيمن شديد من الإدارة المركزية بالوزارة ورئيسا للجنة، ودكتورة نهال مصطفى مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، إلى عدد من المنشآت والعيادات الخاصة للتأكد من استيفاء كافة الأوراق والتصريحات اللازمة، بالإضافة لتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لسياسات مكافحة العدوى.

فيما أصدر المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، قرارًا بالغلق الفوري للمنشأة الطبية، وبتحرير محضر رسمي للواقعة، وإحالته للنيابة التى قررت التحفظ على عاملة بالعيادة لحين صدور تحريات المباحث.

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