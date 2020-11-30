مخاوف تركية من منح قطر حق إدارة المياه

كشف الكاتب التركي، فاتح ألطايلي، في مقاله بصحيفة "هابر ترك" التركية، عن منح الحكومة بأنقرة الحكومة القطرية حق إدارة المياه في تركيا متسائلا: لماذا تبيع تركيا المياه لقطر؟وقال "ألطايلي"، في مقاله تحت عنوان "ليس لمن، لكن لماذا"، إنه تم بيع الكيانات الاقتصادية التركية والثروات الطبيعية إلى الحكومة والمستثمرين القطريين.وأوضح ألطايلي: "تبيع الحكومة التركية العديد من الأشياء تدريجيًا إلى قطر، ولكن لماذا بيعت؟".وحول مسألة المياه التركية، قال الكاتب التركي: "هل حقا تم بيع مياه تركيا؟، سواء إلى قطر أو إلى غيرها، لماذا تمنح دولة إدارة المياه بها إلى الأجانب؟ هل لأنهم أذكى منا، وسوف يديرونها أفضل منا؟ لماذا؟".يأتي هذا في الوقت الذي أبرمت فيه تركيا وقطر، 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة، منها إنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، والتعاون في مجال إدارة المياه.