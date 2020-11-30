باباجان: أردوغان لا يصلح رئيسًا لتركيا ويبرر كل أخطائه

قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي «ديفا»، علي باباجان، في المؤتمر الإقليمي العادي الأول لحزبه في كوتاهيا: «إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يشغل باله إلا افتعال الأزمات سواء مع رؤساء الأحزاب والبلديات والمديريات العامة»، مضيفًا: «مع هذا النظام يا سيد أردوغان حدث كل شيء، إلا أن تكون رئيسًا لتركيا».وتابع: «حكومة أردوغان تحاول تمويه كل خطأ يرتكبونه تحت اسم (القومية)، لكن القومية الحقيقية تضمن لكل شخص يعيش في هذا البلد ان يرفع رأسه عاليًا، والقومية الحقيقية تجعل مواطنينا ينامون دون قلق على مستقبل أولادهم، القومية الحقيقية لا تعني الحكم على هذه الأمة بالخبز والزبدة».وقال باباجان: «لابد من ضرورة إغلاق صندوق الثروة السيادي على الفور، لأن هذه الثقوب السوداء، المجهولة وغير الشفافة والبعيدة عن أي نوع من السيطرة، تؤدي فقط إلى إفقار مواطنينا».وحول معدلات البطالة قال باباجان: «البطالة وصلت حاليًا إلى مستويات قياسية، و42 % من أجور الموظفين في تركيا أقل من الحد الأدنى للأجور»، موضحًا أن عدم توفر فرص عمل ليس مسؤولية الشباب التركي، كما أنه ليس القدر أيضًا، المستثمرون لا يثقون في جدوى ضخ أموالهم هنا، ولا يمكنهم منح الثقة لشبابنا، والبطالة آخذة في الارتفاع.