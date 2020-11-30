بعد تفشى كورونا..المعارضة التركية: الحكومة لا تبالى بوضع المرض فى البلاد

اتهمت الجمعيات الطبية التركية حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعدم الاهتمام بالوضع الوبائي لكورونا في تركيا، لاسيما بعد تسجيل البلاد ما لايقل عن 30 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا.وحذرت الجمعية الطبية التركية، من خطورة إخفاء الحكومة التركية لأعداد المصابين الحقيقية.ومن جهتها أكدت الجمعية الطبية التركية أن الأرقام الخاصة بعدد المصابين بكورونا والتي تعلنها الحكومة التركية ليست حقيقية، حيث تعلن الوزارة أعداد منخفضة للغاية، مقارنة بتقديراتها التي تؤكد تسجيل ما لا يقل عن 50 ألف إصابة جديدة يوميًا.