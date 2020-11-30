54 حريقا يجتاح ولاية أسترالية بعد ارتفاع درجات الحرارة

اجتاح 54 حريقا الغابات عبر ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية، اليوم الإثنين، بعد ارتفاع قياسي فى درجة الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال بيتر مكينتنى نائب مفوض جهاز مكافحة الحرائق بالولاية، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة الاسترالية، إنه لم يتم احتواء سوى ثلاث حرائق، معربا عن ثقته باحتواء الحرائق اليوم حيث تتحسن ظروف الطقس.وفاقمت سرعة الرياح التي بلغت مائة كيلومتر فى الساعة من انتشار الحرائق.وسجلت درجة الحرارة في سيدني مساء يوم السبت أقصى ارتفاع لها في شهر نوفمبر ولم تقل عن 25.4 درجة مئوية بمركز الأرصاد الكائن بالحي التجاري المركزي.ووصفت السلطات يوم الأحد بأنه "أسوأ يوم" بالنسبة للحرائق منذ موسم حرائق الغابات الكارثي 2020-2019.