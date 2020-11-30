رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 30 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تسجل 18 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 07:17 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
وكالات
طباعة
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الإثنين إن البر الرئيسي سجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس ارتفاعا من 11 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن العدد يضم 15 حالة وافدة من الخارج وذكرت اللجنة أنها سجلت أيضا 17 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض وذلك مقابل 10 حالات في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 86530 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الإثنين 30-11-2020

المدرس المتهم بالتحرش فى المنوفية: «مش هسيب حقى»

«فيديو الكلب».. ضبط عدد من المتهمين بالتنمر على شيكابالا في الأقصر

بكاء أمير مرتضى بعد علمه بقرار «الرياضة».. واستقالته من الزمالك

الصور

image description

ننشر نتيجة انتخابات اتحاد طلاب مدارس دمياط

image description

تصدير 824 حاوية فواكه وخضروات لـ5 دول عبر ميناء دمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يستقبل مدير صندوق مكتبات مصر العامة

image description

ضبط 11 مليون قرص مخدر قبل تهريبها بدمياط

image description

ضبط آلاف الأدوية غير المرخصة بدمياط

الأكثر قراءة

رسميًا.. إيقاف مجلس الزمالك.. ولجنة مؤقتة لإدارة النادي

السيرة الذاتية للمستشار أحمد بكري رئيس نادي الزمالك الجديد

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور بعد حل مجلس الزمالك

حب من أول نظرة.. من هى سارة زوجة شيكابالا؟

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

طبيب مارادونا يكشف كواليس الساعات الأخيرة

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 30-11-2020

نابولى الإيطالى يكرم مارادونا برباعية فى شباك روما (فيديو)

«مباركة» يحصد جائزة المهرجان المغاربى للفيلم

أيام زمان

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

«حرام علىّ وخيانة للنادى».. الأيام الأخيرة لصالح سليم فى الملعب

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

قصة تعصب عبدالحليم حافظ مع تشجيع النادى الأهلى

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الحليم».. يؤخر العقاب لأنه يحبك حتى تعود وتتوب
د.أحمد الخميسى
ملف الوحدة الوطنية
ماجد حبته
حافظ «مش فاهم» الميرازى!
بسنت حسن
بسنت حسن تكتب: ما تعلاش عن الحاجب
المزيد

الثقافة

فاطمة الحصي: الأمراض الثقافية شوّهت الوسط الثقافي (حوار)

أمهات الأدباء 5| والدة جبران خليل جبران: أنقذته من التشرد في طفولته

عبدالحميد: «ما بعد كورونا» يدعم المبدعين فى مواجهة فقدان اليقين

أحمد الشهاوي: أهديت ديواني لابني أملًا أن يمنحه بعض السعادة