الصين تسجل 18 إصابة جديدة بكورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الإثنين إن البر الرئيسي سجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس ارتفاعا من 11 إصابة في اليوم السابق.وأضافت اللجنة، في بيان، أن العدد يضم 15 حالة وافدة من الخارج وذكرت اللجنة أنها سجلت أيضا 17 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض وذلك مقابل 10 حالات في اليوم السابق.وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 86530 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.