فحص آخر مرتقب لبايدن يكشف حالته الصحية

كشف كيفن أوكونور، الطبيب الخاص للرئيس الأمريكي المنتخب، تفاصيل الحالة الصحية لجو بايدن بعد إصابته بالتواء في الكاحل وهو يلهو مع كلبه، لكنه لم يصب بأية كسور.وحسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية "، قال أوكونور: "تؤكد الأشعة السينية المبدئية عدم وجود أي كسر واضح"، مضيفا أن بايدن سيخضع لفحص آخر أكثر تفصيلا.وذكر مكتب بايدن في بيان أن الحادث وقع السبت، وأن الرئيس المنتخب (78 عاما) زار طبيبا للعظام، الأحد، للخضوع لفحوص بالآشعة السينية (إكس) والآشعة المقطعية بدافع الاطمئنان.وبعد فوزه على الرئيس دونالد ترامب في انتخابات 3 نوفمبر، سيصبح بايدن أكبر سياسي أمريكي سنا يتولى الرئاسة على الإطلاق عندما يدخل البيت الأبيض في 20 يناير.