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منوعات

نابولى الإيطالى يكرم مارادونا برباعية فى شباك روما (فيديو)

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:51 ص
نابولى الإيطالى و
نابولى الإيطالى و روما
وكالات
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سحق نابولي الإيطالي، وهو يلعب بقمصان تشبه التي ترتديها الأرجنتين تكريما لقائده الراحل دييجو مارادونا، ضيفه روما 4 - صفر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، منح لورينتسو إنسيني التقدم إلى صاحب الأرض من ركلة حرة جديرة باللاعب الأرجنتيني الراحل في الدقيقة 30 واحتفل بالركض إلى مقاعد بدلاء فريقه من أجل تقبيل قميص مارادونا.

وأضاف فابيان رويز ودريس ميرتنز وماتيو بوليتانو ثلاثية في الشوط الثاني ليسقط روما لأول مرة على أرض الملعب بجميع المسابقات هذا الموسم.

وكانت الهزيمة الوحيدة لروما هذا الموسم عندما اعتبر خاسرا أمام فيرونا لإشراكه لاعبا لا يحق له اللعب.

وكما كان الحال في جميع مباريات الدوري الإيطالي هذا الأسبوع، سبقت المباراة دقيقة صمت حدادا على مارادونا الذي أمضى 7 مواسم رائعة مع نابولي وتوقفت المباراة في الدقيقة العاشرة من أجل تحية أسطورة الأرجنتين.

وتقدم نابولي إلى المركز الخامس برصيد 17 نقطة متفوقا بفارق الأهداف على روما.

وبعد انتقادات علنية من المدرب جينارو جاتوسو عقب الهزيمة 3-1 أمام ميلان الأسبوع الماضي، دخل نابولي المباراة بقوة وتقدم عندما سدد إنسيني الكرة من فوق الحائط من ركلة حرة لتسكن شباك الحارس أنطونيو ميرانتي.

وساهم إنسيني في الهدف الثاني أيضا في الدقيقة 64 بعد تلقيه تمريرة من فابيان رويز، إذ انطلق للأمام ومرر مرة أخرى إلى زميله الإسباني الذي سجل بتسديدة منخفضة من عند حافة منطقة الجزاء مرت من بين قدمي أحد المدافعين.

وتابع ميرتنز الكرة إلى الشباك بعدما فشل ميرانتي في إبعاد تسديدة إلجيف إلماس وأضاف بوليتانو اللمسة الأخيرة بانطلاقة فردية، حيث شق طريقه وسط دفاع روما وخدع ميرانتي ليسجل في الشباك الخالية.

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