تونس: 1271 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 66 وفاة و1271 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد وصل إلى 3219، بينما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 96251 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.