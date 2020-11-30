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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

زعيم كوريا الشمالية يشدد على أهمية تنفيذ السياسات الاقتصادية بمسؤولية

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 02:14 ص
كيم جونج أون
كيم جونج أون
وكالات
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أفادت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، اليوم الإثنين، بأن الزعيم كيم جونج أون شدد على ضرورة تنفيذ السياسات الاقتصادية بمسؤولية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية إن المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم انتقد خلال اجتماعه بشدة أجهزة التوجيه الاقتصادي لفشلها في توفير التوجيه العلمي للمهام الاقتصادية قبل انعقاد المؤتمر العام المقبل.

وأضافت الوكالة أن كيم جونج أون شدد على ضرورة وضع العملية والقيادة لتنفيذ السياسات الاقتصادية للحزب على أساس علمي وإظهار قدر كبير من التفاني والمسؤولية.

ويأتي الاجتماع خلال عام صعب بالنسبة لكوريا الشمالية حيث فرضت جائحة الفيروس التاجي مزيدا من الضغط على اقتصاد يعاني بالفعل من العقوبات الدولية التي تهدف إلى وقف برنامج بيونج يانج النووي.

وفي أغسطس، قال كيم إن الحزب الحاكم سيعقد مؤتمرا في يناير لاتخاذ قرار بشأن خطة جديدة مدتها خمس سنوات، وأشار اجتماع للحزب إلى تأخيرات خطيرة في تحسين الاقتصاد الوطني.

وشرعت بيونج يانج في حملة استمرت 80 يوما في أكتوبر لتحقيق أهدافها في كل قطاع قبل انعقاد المؤتمر العام المقبل.

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