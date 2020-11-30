إصابات كورونا بكوريا الجنوبية تصل إلى 33 ألفا و824 حالة والوفيات 523

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية إلى 33 ألفا و824 حالة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد وصلت إلى.523 وبلغ عدد المتعافين من الإصابة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس 27 ألفا و524 حتى صباح اليوم الاثنين.وأعلنت كوريا الجنوبية تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل حوالي 44 أسبوعا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.