إصابة 5 أشخاص بانفجار غاز فى مبنى سكنى بمقاطعة لينينغراد الروسية

أصيب خمسة أشخاص بينهم أطفال جراء انفجار ما يعتقد أنه إسطوانة غاز في مدينة فسيفولجسك الواقعة بمقاطعة لينينجراد الروسية، حسبما أفاد مصدر مطلع لوكالة "إنترفاكس".وقال المصدر إن "خمسة أشخاص، بينهم أطفال، طلبوا مساعدة طبية، وتم وضع بعضهم في المستشفى ويتم فحص آخرين في مكان الحادث".وأضاف أن الانفجار أسفر عن تضرر الجدران والسقوف في عدد من الشقق الواقعة في الطوابق العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة في العمارة المكونة من 12 طابقا.فيما قال المصدر أيضا إن 40 شخصا تم إجلاؤهم من البناية المتضررة، بينما أكد مصدر في أجهزة الطوارئ المحلية أن عامليها نجحوا في إطفاء الحريق الناجم عن الانفجار والذي بلغت مساحته 10 أمتار مربعة.