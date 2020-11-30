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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

البرازيل تسجل 24468 إصابة و272 وفاة جديدة بكورونا

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 04:38 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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قالت وزارة الصحة في البرازيل، إنها سجلت 24468 حالة إصابة و272 وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وحسلما أفادت وكالة أنباء "تاس" ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية إلى 6 ملايين و314740 حالة وعدد حالات الوفاة إلى 172833 حالة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أنها بصدد التوقيع على مذكرات مع شركات أدوية أجنبية وصندوق الاستثمار المباشر الروسي، لشراء لقاحات ضد كورونا بما فيها "سبوتنيك V" الروسي.

وعقد مسؤولو الوزارة اجتماعات مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وشركات "فايزر" و"بيونتيك"، و"موديرنا" و"جونسون" الأمريكية والألمانية في وقت تدرس فيه الصحة البرازيلية الوثائق التي قدمتها المصادر المعنية، لشراء اللقاحات في "اللحظة المناسبة".

وذكر بيان عن الوزارة، أن "الحكومة وقعت عقودا للحصول على 142.9 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا، حيث سيتمكن ثلث سكان البلاد من تلقي التطعيم".

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