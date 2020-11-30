رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 30 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جمهوريون: نقل السلطة إلى بايدن أمر حتمى

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 05:27 ص
بايدن
بايدن
وكالات
طباعة
قال أعضاء بارزون في الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، إن الانتقال إلى رئاسة جو بايدن "يبدو حتميا".

وجاءت تصريحات الجمهوريين في الوقت الذي شكك فيه الرئيس دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي مع "قناة فوكس نيوز"، في أن المحكمة العليا ستنظر حتى أيا من الطعون التي تعهدت حملته بمواصلة تقديمها.

وتزامن تصريح ترامب في الوقت الذي قال فيه السناتور الجمهوري روي بلانت، رئيس اللجنة المعنية بالجلسة الافتتاحية للكونجرس، إنهم يتوقعون أن يؤدي الديمقراطي بايدن اليمين رئيسا للبلاد في 20 يناير.

وأضاف بلانت، وهو من ولاية ميزوري، لشبكة "سي.إن.إن"، "إننا نعمل مع إدارة بايدن، وهي الإدارة المحتملة، على كل من الفترة الانتقالية والتنصيب كما لو أننا نمضي قدما"، على الرغم من أنه لم يصل إلى حد الاعتراف بخسارة ترامب في انتخابات الثالث من نوفمبر الجاري.

وكان حاكم آركنسو آسا هاتشنسون واحدا من الجمهوريين القلائل الذين أشاروا إلى بايدن بوصفه الرئيس المنتخب.

وصرح هاتشنسون لقناة "فوكس نيوز": "الانتقال هو المهم.. كلمات الرئيس ترامب ليست بهذه الأهمية"، مضيفا أنه يتفهم السبب القانوني لعدم إقرار ترامب بالهزيمة.

واستغل ترامب مقابلته مع "فوكس نيوز" لتكرار ما أدلى به دون دليل عن تزوير الانتخابات على نطاق واسع، وهي مزاعم رفضها العديد من القضاة، لكنه عبر عن شكوكه فيما إذا كانت المحكمة العليا ستنظر أيا من الطعون التي قال إن فريقه يقدمها.

وعن تلك الطعون، أفاد ترامب: "علينا أن نتحرك بسرعة كبيرة"، بينما رفض تقديم موعد محدد يعتبر بحلوله أن خياراته قد استنفدت.

وأضاف أنه سيواصل الطعن على نتائج الانتخابات، قائلا: "رأيي لن يتغير خلال ستة أشهر".

وتحصل بايدن على 306 أصوات في المجمع الانتخابي، أي ما يزيد بكثير على 270 صوتا مطلوبا، مقابل 232 صوتا لترامب، كما تقدم بايدن على ترامب بفارق يزيد على 6 ملايين صوت في التصويت الشعبي.

ويرفض ترامب حتى الآن الإقرار بهزيمته، في حين خسرت حملته وفريقه القانوني العشرات من الدعاوى القضائية بسبب عدم اقتناع القضاة بوقوع مخالفات انتخابية في ولايات منها ميشيغان وجورجيا وأريزونا ونيفادا، وهو ما يشكل إجمالا عوامل حاسمة في فوز بايدن.

موضوعات متعلقة

«تاج الدين» يبشِّر المصريين: توفير لقاح كورونا فور اعتماده

«الوزراء» يكشف حقيقة تغيير مواعيد إغلاق المنافذ التموينية

الأمن يلاحق أصحاب فيديو «الكلب» و«تدنيس مقابر عائلة شيكابالا»

أسعار الذهب اليوم الأحد 29-11-2020

الصور

image description

ننشر نتيجة انتخابات اتحاد طلاب مدارس دمياط

image description

تصدير 824 حاوية فواكه وخضروات لـ5 دول عبر ميناء دمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يستقبل مدير صندوق مكتبات مصر العامة

image description

ضبط 11 مليون قرص مخدر قبل تهريبها بدمياط

image description

ضبط آلاف الأدوية غير المرخصة بدمياط

الأكثر قراءة

رسميًا.. إيقاف مجلس الزمالك.. ولجنة مؤقتة لإدارة النادي

السيرة الذاتية للمستشار أحمد بكري رئيس نادي الزمالك الجديد

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور بعد حل مجلس الزمالك

إبراهيم عيسى: من ينادي بالخلافة عليه مراجعة مفهومه عن الوطنية

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 30-11-2020

نابولى الإيطالى يكرم مارادونا برباعية فى شباك روما (فيديو)

«مباركة» يحصد جائزة المهرجان المغاربى للفيلم

أسعار الكتاكيت البلدى والبيضاء اليوم الإثنين 30-11-2020

أيام زمان

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

قصة تعصب عبدالحليم حافظ مع تشجيع النادى الأهلى

فنان شهير قاطع النادي الأهلي بسبب عامل لا يغسل يديه

«عمل الدور كما تخيلته».. لماذا أشاد نجيب محفوظ بالفنان محمد رضا؟

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الحليم».. يؤخر العقاب لأنه يحبك حتى تعود وتتوب
د.أحمد الخميسى
ملف الوحدة الوطنية
ماجد حبته
حافظ «مش فاهم» الميرازى!
بسنت حسن
بسنت حسن تكتب: ما تعلاش عن الحاجب
المزيد

الثقافة

فاطمة الحصي: الأمراض الثقافية شوّهت الوسط الثقافي (حوار)

أمهات الأدباء 5| والدة جبران خليل جبران: أنقذته من التشرد في طفولته

عبدالحميد: «ما بعد كورونا» يدعم المبدعين فى مواجهة فقدان اليقين

أحمد الشهاوي: أهديت ديواني لابني أملًا أن يمنحه بعض السعادة