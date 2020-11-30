تسجيل 74 وفاة جديدة بكورونا فى موسكو

أعلنت السلطات الروسية، تسجيل 74 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد في العاصمة موسكو، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضح مركز العمليات المعني بمتابعة الوضع الوبائي في روسيا أن الحديث يدور عن مرضى مصابين بالالتهاب الرئوي ممن جاءت نتائج فحوصاتهم للإصابة بفيروس كورونا إيجابية.وبلغ عدد الوفيات المسجلة في موسكو بين المصابين بمرض "كوفيد-19" (الذي يسببه فيروس كورونا المستجد) منذ بداية الجائحة 8902 حالة.أما الحصيلة العامة من الإصابات بـ "كوفيد-19" في روسيا فقد تجاوزت 2.2 مليون حالة، منها أكثر من 1.7 مليون حالة شفاء.