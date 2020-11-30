مصدر أمنى يكشف حقيقة مصرع مواطن فى حادث تصادم بالصالحية

كشف مصدر أمني عن أنه بالنسبة لما تم عرضه بأحد البرامج التلفزيونية بشأن وقوع حادث تصادم بمنطقة الصالحية القديمة بالشرقية أسفر عنه وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين.وأوضح أنه بالفحص تبين أن الواقعة ترجع أحداثها إلى (13) أكتوبر الماضي بسبب سير إحدى السيارات بالاتجاه المعاكس واصطدامها بدراجة بخارية مما نجم عنه وفاة قائدها وإصابة مستقليها على النحو المذكور.وأكد أنه تم فى حينه ضبط قائد السيارة المتسبب فى الحادث بمحل الواقعة والتحفظ على السيارة والدراجة البخارية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه وعرضه على النيابة العامة.